В Таганроге прошел концерт в честь композитора Николая Шейко

В Доме Чайковских преподаватели и ученики Таганрогской детской школы искусств отметили 115-летие со дня рождения композитора Николая Фаддеевича Шейко и 45-летие его дружбы со школой.

Во все времена в Таганроге жили и творили талантливые люди: поэты, писатели, композиторы, художники. Не стал исключением и век 20-й. Среди талантов, живших и творивших в нашем городе в минувшем столетии, — Николай Фаддеевич Шейко (19.06.1909, Златоуст – 31.12.1988, Таганрог).

В 1979 году, ровно 45 лет тому назад, в школе, которая тогда называлась музыкальной школой № 2, состоялась первая творческая встреча Николая Фаддеевича с юными музыкантами. Участники той встречи выросли, но с теплотой вспоминают о том, как композитор приходил к ним в гости. К радости слушателей Ирина Литвиненко исполнила пьесы, которые играла самому автору, когда была ещё ученицей. Её дочь Камилла (преподаватель Тамара Иванова, концертмейстер Анна Кобец) исполнила песню «Город Чехова» на слова Геннадия Сухорученко, первые аккорды которой служили позывными городского радио. Творческий дуэт Ирины и Камиллы Литвиненко выступил также в жанре мелодекламации.

Рукописи своих пьес Николай Фаддеевич дарил молодым коллегам, ноты его песен публиковались в «Таганрогской правде». Свою новую жизнь они получили в сборнике фортепианных пьес (составители Валентина Серебрянная и Ирина Синельникова) и в биографической брошюре о композиторе «Мастер таганрогской миниатюры» (автор Анна Семёнова). Библиотекарь Ирина Поплавская подготовила выставку книг и публикаций о композиторе.

О том, как получилось, что Николай Фаддеевич начал писать музыку для детей, рассказала Валентина Николаевна Серебрянная, дружившая с композитором. Проходят годы. На смену одним ученикам приходят другие, а музыка Николая Шейко продолжает звучать. В концерте выступили ученики Валентины Николаевны: Матвей Свистелин, сёстры Анастасия и Анна Мандрыка.

В программе прозвучали переложения пьес композитора для флейты Полины Котиной, для двух баянов Валентины Гуриной и Натальи Галицкой, для аккордеона и фортепиано Ольги Харченко и Галины Барабаш, для фортепианного ансамбля Елены Назаровой и Ольги Клушиной. Фортепианные миниатюры (прелюдии, песни без слов, музыкальные мгновения) исполнили Наталья Жевагина, Виктория Воробьёва, Мария Лавренюк, Анна Мурадова. В концерте также приняли участие Анна Фоменко (скрипка), Елена Гержева (флейта), Людмила Черкай (фортепиано).

Участникам СВО посвятил своё выступление Евгений Волошин (аккордеон, преподаватель Ольга Харченко). Под собственный аккомпанемент он исполнил песню на слова Ефима Черных «Нелегко быть солдатом». Аранжировку осуществил выпускник школы Александр Алексеенко.

Ведущая концерта Ольга Клушина поведала о том, что связывает с Таганрогом Александра Пушкина и Роберта Рождественского, стихи которых были предпосланы исполнению пьес Шейко. Когда заключительный аккорд концерта отзвучал, осталось ощущение, что музыка Николая Шейко и есть звучание самого Таганрога.

Вера КАРДАШ

На фото из архива: Николай Фаддеевич Шейко среди учащихся и преподавателей музыкальной школы №2. 1980-е годы.