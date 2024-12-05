В Таганроге прошел концерт, приуроченный к Международному дню инвалидов

4 декабря в Городском доме культуры Таганрога состоялся концерт, приуроченный к Международному дню инвалидов. Во время мероприятия благодарственными письмами были отмечены активисты общественных организаций и учреждений социального обслуживания.

Сейчас в нашем городе проживают более 25 тысяч человек, имеющих инвалидность, из них около 700 человек – дети. Многие из них стали участниками праздничного мероприятия. Так же в зале присутствовали глава города Таганрога Светлана Камбулова, представители городской администрации, депутаты городской Думы, настоятель прихода Серафимовского храма города Таганрога отец Георгий, представители общественных организаций города, работники здравоохранения, образования, культуры, спорта.

«Убеждена, что люди с ограниченными возможностями здоровья — это пример несгибаемой воли и невероятной силы духа. Благодарю членов и руководителей общественных организаций, которые работают с инвалидами, медиков, соцработников, всех таганрожцев, которые проявляют внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, оказывают им всестороннюю помощь и поддержку. Уверена, что только вместе мы сможем сделать мир более доступным и дружелюбным для всех, — подчеркнула Светлана Камбулова.

На мероприятии благодарственными письмами городской администрации и городской Думы были отмечены активисты общественных организаций инвалидов, работники учреждений социального обслуживания населения, работники учреждений культуры, спорта, образования, а также социальные партнёры, занимающиеся благотворительностью.

К примеру депутат Николай Московченко вручил благодарственные письма городской Думы специалистам, занимающимся реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья и помощью инвалидам. Это учитель-дефектолог детского сада №2 Елена Зубкова, отряд волонтёров координационно-методического отделения ЦВР, тренер-преподаватель и инструктор-методист школы №1 Ольга Валькова, руководитель базы стройматериалов «Иваныч» Александр Курилов.

«На протяжении последних лет политика в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья прошла путь от обычного медицинского ухода за инвалидами в соответствующих учреждениях до получения инклюзивного образования детьми-инвалидами в нескольких школах Таганрога, – отметил депутат. – Желаю вам сохранять оптимизм и творческую увлечённость, делиться своими знаниями, жизненным опытом и мудростью с теми, кто ещё не знает, как совместить инвалидность с дальнейшей жизнью. И пусть у вас будет больше поводов для радости и хорошего настроения!»

Настоятель прихода Серафимовского храма отец Георгий, который является председателем жюри смотра-конкурса среди общественных организаций инвалидов города Таганрога, вручил диплом Гран-при победителю – таганрогскому отделению «Всероссийского общества глухих».

Фото tagancity.ru и Олега Хмелевского