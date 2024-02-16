В Таганроге прокуратура добилась выплаты пенсии пожилой женщине

Права пенсионерки пришлось защищать через суд.

В прокуратуру Таганрога с заявлением обратилась местная жительница пенсионного возраста. Установлено, что она проживает на территории Российской Федерации с августа прошлого года, но когда обратилась в социальный фонд для назначения пенсии по старости, ей было отказано. При этом сотрудники учреждения не приняли во внимание представленные подтверждающие документы.

Прокуратура защитила права пенсионера в судебном порядке. Суд поддержал требование прокуратуры. Женщине пенсия назначена, произведен перерасчет на сумму более 65 тыс. рублей.

Фото из архива «ТП»