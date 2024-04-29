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В Таганроге пройдёт седьмая проектно-инвестиционная сессия SFedU Exponent

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1 июня в Инженерно-технологической академии Южного федерального университета в Таганроге состоится традиционная проектно-инвестиционная сессия SFedU Exponent — exp(sfedu). Она реализуется Институтом компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ с 2021 года и пройдёт уже в седьмой раз.

#Образование

Цель сессии — выявление востребованных индустриальными партнёрами перспективных инженерных и IT-проектов, ориентированных на создание коммерчески привлекательных решений.

Еxp(sfedu) — это крупнейший демо-день на Юге России, мероприятие на котором каждый может представить свой проект, получить обратную связь или найти инвестора.

Прежде всего, участие в мероприятии даёт возможность студентам и молодым учёным представить свои проекты перед экспертным жюри, инвесторами и спонсорами. Конечно, получить обратную связь и предложения по дальнейшей разработке проекта или его поддержке, — рассказал организатор SFedU Exponent Антон Плёнкин.

SFedU Exponent пройдёт в Зимнем саду корпуса «Д» ИТА ЮФУ по адресу: Таганрог, переулок Некрасовский, 44. Участие бесплатное, регистрация обязательна.

Контактное лицо – к.т.н., директор Проектного офиса ИКТИБ ЮФУ Антон Павлович Плёнкин, тел.: +79054592158.

Заполнить заявку на участие можно на сайте https://exponent.sfedu.ru/

Фото ЮФУ

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высшее образование проект ЮФУ
Таганрогская правда
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