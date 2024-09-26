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В Таганроге пройдут Всероссийские соревнования аэроботов

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ЮФУ проведет в Таганроге «Аэробот» — Всероссийские соревнования в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами.

#Наука

Основные цели соревнований — совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности РФ; расширение способов научного взаимодействия и обмена информацией между коллективами, специализирующимися на БПЛА; создание условий для демонстрации имеющих высокий потенциал внедрения инновационных разработок и проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники.

Подобные соревнования способствуют вовлечению молодых инженерных кадров в сообщество ведущих специалистов страны в области робототехники, развитию соревновательной среды, оценке современного уровня профессиональной подготовки обучающихся и выпускников профильных образовательных учреждений.

Соревнования пройдут в Таганроге с 4 по 14 ноября 2024 года. Уже в пятый раз их организатором выступает НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ. Поддержку проекту оказывают Министерство науки и высшего образования РФ, Фонд перспективных исследований. Участниками могут стать обучающиеся вузов, представители производственных предприятий.

«Аэробот» будет разделен на два этапа: симуляционный (в виртуальной программной среде симулятора-тренажера) и натурный (на реальном физическом полигоне с использованием реальных БПЛА мультироторного типа). Полигон для выполнения заданий представляет собой помещение из нескольких комнат с дверными проемами без потолков. Стартовая позиция (взлетно-посадочная платформа) БПЛА находится внутри полигона.

Участники смогут попробовать свои силы в рамках трёх заданий: поиск объектов, прохождение маршрута по указателям, скоростное прохождение трассы.

В рамках деловой программы соревнований планируется проведение тематических круглых столов по актуальным задачам развития отрасли беспилотных авиационных систем.

Подробнее с регламентом соревнований можно ознакомиться на официальном сайте.

Обязательная регистрация участников открыта до 20 октября 2024 года.

Фото предоставлено ЮФУ

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Таганрогская правда
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