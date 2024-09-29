В Таганроге пройдут первые «Чистые игры»

5 октября в Таганроге состоятся первые «Чистые игры» — командные соревнования по уборке территорий.

Присоединиться к экологической акции могут все желающие. Для этого необходимо создать и зарегистрировать команду из 2-4 человек. Это могут быть семьи, коллеги, одногруппники, одноклассники и так далее. Участниками могут стать и дети, и люди «серебряного» возраста — ограничений нет.

«Чистые игры» стартуют 5 октября в 10.30 в урочище «Черепаха» на Марцево и продлятся до 15 часов. Мероприятие проводит АНО «Первый взгляд». Организаторы предоставят инвентарь и обеспечат вывоз мусора. Победителей ждут ценные призы.

«От вас нужны командная собранность, рвение к победе и хорошее настроение», — обратились организаторы «Чистых игр» к участникам.

Подать заявку на регистрацию команды можно по ссылке или на портале dobro.ru.

Акция проводится в рамках реализации общественно значимого (социального) проекта «Программа экологизации города Таганрога», поддержанного городской администрацией.

Фото: dobro.ru