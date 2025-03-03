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В Таганроге пройдут «Дни открытых дверей» для потребителей

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Весь март в городе будет работать горячая линия по вопросам защиты прав.

Новости Таганрога

Всемирный день прав потребителей, который отмечается 15 марта, пройдет под девизом «Справедливый переход к устойчивому образу жизни». В канун Дня защиты прав потребителя, в пятницу, 14 марта, в Таганроге будут организованы «Дни открытых дверей», которые пройдут с 10:00 до 16:45 по адресу: улица Б. Проспект, 16 «А», сообщает администрация Таганрога.

Кроме того, с сегодняшнего дня и до 31 марта в Таганроге будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей. Вопросы можно задать по телефону — (8634) 64-27-44.

Фото: Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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