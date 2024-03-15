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В Таганроге пройдет второй этап обустройства спортплощадки на ул. Морозова

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Работы должны быть закончены к 1 сентября.

Город

В Таганроге пройдет второй этап обустройства современной многофункциональной спортплощадки по адресу ул. Морозова, 21.

Первый этап был завершен в октябре 2023 года. При содействии «Тагмета» были выполнены подготовка основания, укладка резиновой плитки, монтаж спортивного оборудования. Сообщалось, что вторая часть работ на площади 450 кв. метров будет выполнена в рамках «Сделаем вместе!» в 2024 году.

Как сообщали в Комитете по физкультуре и спорту Таганрога, по итогам конкурсных процедур между МАУ «Стадион Торпедо» и ООО «Техстрой» заключён договор на выполнение работ. В рамках проекта на спортплощадке будет отреставрировано ограждение, обустроено безопасное резиновое покрытие с разметкой, установлено новое сертифицированное оборудование.
Срок завершения работ — 1 сентября 2024 года.

Фото из архива «ТП»

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благоустройство новости спортплощадки Таганрог
Таганрогская правда
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