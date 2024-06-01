В Таганроге пройдет Всероссийский марафон по разработке решений для беспилотников

Впервые в Инженерно-технологической академии Южного федерального университета, в Таганроге, состоится «Хакатон Cyber Garden Drone». Это новый формат хакатона под брендом Cyber Garden. Задача команд – за 48 часов разработать решение для беспилотных летательных аппаратов. Марафон будет проходить 7-9 июня.

Командам предстоит работа по двум направлениям: программная разработка для БПЛА и аппаратная разработка для БПЛА.

Программная разработка подразумевает создание различных сервисов для дронов, в том числе, отвечающих за взаимодействие оператора с дроном, а также обработку данных от БПЛА.

Напрямую с дроном работают только участники аппаратного трека. Им нужно продумать и реализовать решение для применения БПЛА в гражданской сфере. Для этого предоставляется комплект для сборки БПЛА, специально разработанный полётный контроллер и набор для формирования полезной нагрузки. Участникам нужно собрать БПЛА, исходя из имеющегося стартового набора. Программное обеспечение для полёта дрона будет предустановлено на контроллер.

На площадке с командами будут находиться практикующие отраслевые эксперты.

Для всех участников хакатона запланированы активности, связанные с управлением БПЛА.

Организатор мероприятия – Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета. Хакатон получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодёжи.

В хакатоне планируется участие 30 команд (около 150 участников) из Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Таганрога, Знаменска, Волгограда, Новочеркасска.

Защита проектов пройдет 9 июня. Экспертное жюри выберет лучшие команды, которые получат призы и подарки от организаторов и партнёров. Общий призовой фонд этого марафона составит более 100 000 рублей.

Партнёрами мероприятия выступят: АО «Азовский оптико-механический завод», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», АО «БЕТА ИР», АО «Навигатор», ООО «Альбатрос», ООО «Центр исследований и разработки».

Место проведения: Таганрог, пер. Некрасовский, 44 (корпус «Д», Зимний сад).

Фото: vk.com/open_cybergarden