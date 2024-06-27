В Таганроге сотрудников средств массовой информации приглашают принять участие в конкурсе на лучший журналистский материал «Журналисты против коррупции» — 2024. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Претендентами на участие в конкурсе могут стать журналисты, штатные или внештатные авторы редакций средств массовой информации Ростовской области, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны направить в комиссию по отбору победителей заявки на участие.

По итогам конкурса «Журналисты против коррупции» в 2023 году победителями стали сотрудники редакции газеты «Таганрогская правда» Анатолий Ивашов (1 место), Виктория Каратаева (2 место) и Елена Сазонова (3 место).

В 2024 году конкурс будет проводиться в два этапа:

первый этап с 01.10.2024 по 01.11.2024 – осуществляется прием заявок на участие в конкурсе;

с 01.10.2024 по 01.11.2024 – осуществляется прием заявок на участие в конкурсе; второй этап с 05.11.2024 по 22.11.2024 – рассмотрение заявок, поданных на участие в конкурсе, оценка конкурсных работ членами комиссии, определение победителей.

Представление документов для участия в конкурсе осуществляется в порядке, утвержденном постановлением администрации города Таганрога от 27.11.2019 № 2118, размещенном на официальном портале городской администрации.

Общий премиальный фонд конкурса составляет 30 000 рублей (включая налоги, предусмотренные действующим законодательством). За первое место выплачивается сумма в размере 15 000 рублей, за второе место – 10 000 рублей и за третье место – 5 000 рублей.

Фото donland.ru