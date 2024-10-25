В Таганроге пройдет комплексное исследование пассажиропотока

Среди проблемных тем, которые таганрожцы обозначают своим депутатам, немалое место занимает работа общественного транспорта. Депутат по 14-му округу Яна Колесникова рассказала о шагах, предпринимаемых ею для решения транспортных проблем.

«Нестабильное движение автобусов по маршруту №2 приносит неудобства жителям нашего 14-го округа, – отмечает депутат. – Поэтому на днях мы вместе с председателем КТОСа №22 Натальей Леонидовной Мирошниченко посетили управление транспорта и дорожного строительства Таганрога. Обозначили своё беспокойство и попытались разобраться, как можно улучшить транспортное обслуживание».

Первым шагом в этом направлении станет комплексное исследование пассажиропотока, которое пройдёт в Таганроге 8 и 9 ноября. Об этом вчера сообщил заместитель главы администрации Таганрога по вопросам транспорта и дорожного строительства Михаил Григорян в своём видеообращении к таганрожцам.

В эти дни будут исследоваться все маршруты трамваев, электробусов и автобусов, в том числе и те, к работе которых жители города предъявляют наибольшие претензии. Результаты исследования пассажиропотока лягут в основу решений по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта и распределения подвижного состава по маршрутам.

Источник и фото: Городская Дума Таганрога