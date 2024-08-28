Главная » Город

В Таганроге пройдет акция по обмену макулатуры на книги

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

1 сентября жители и гости города смогут обменять макулатуру на книжную продукцию. Акцию «Книгообмен в Таганроге» проводит АНО «Первый взгляд» при поддержке Молодёжного правительства.

Город

Организаторы акции с книгами будут дежурить во Дворце молодежи — с 10 до 14 часов, на улице Петровской, у центрального входа в Чеховскую библиотеку — с 14 до 18 часов.

Условия сдачи и приёма на нынешнем книгообмене будут аналогичны тем, которые действовали на Чеховском книжном фестивале.

«Мы хотим привлечь внимание к экономии ресурсов страны и планеты, поэтому предлагаем книги нашего фонда в обмен на вашу макулатуру: 1 книга = 5 кг макулатуры», — рассказали инициаторы акции.

Также предлагается обменять свои книги (они должны быть чистыми и целыми) на другие, из фонда книгообмена: 1=1. А непригодные для чтения издания можно обменять как макулатуру.

Дополнительная информация — у организаторов акции в группе ВКонтакте АНО «Первый взгляд».

Фото предоставлено организаторами «Книгообмена в Таганроге»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция Библиотека им. Чехова книги чтение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru