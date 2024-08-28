В Таганроге пройдет акция по обмену макулатуры на книги

1 сентября жители и гости города смогут обменять макулатуру на книжную продукцию. Акцию «Книгообмен в Таганроге» проводит АНО «Первый взгляд» при поддержке Молодёжного правительства.

Организаторы акции с книгами будут дежурить во Дворце молодежи — с 10 до 14 часов, на улице Петровской, у центрального входа в Чеховскую библиотеку — с 14 до 18 часов.

Условия сдачи и приёма на нынешнем книгообмене будут аналогичны тем, которые действовали на Чеховском книжном фестивале.

«Мы хотим привлечь внимание к экономии ресурсов страны и планеты, поэтому предлагаем книги нашего фонда в обмен на вашу макулатуру: 1 книга = 5 кг макулатуры», — рассказали инициаторы акции.

Также предлагается обменять свои книги (они должны быть чистыми и целыми) на другие, из фонда книгообмена: 1=1. А непригодные для чтения издания можно обменять как макулатуру.

Дополнительная информация — у организаторов акции в группе ВКонтакте АНО «Первый взгляд».

Фото предоставлено организаторами «Книгообмена в Таганроге»