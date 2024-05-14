Вчера, 13 мая, в Таганроге горел гараж во дворе многоквартирного жилого дома на улице Турубаровых, 1/1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение поступило на пульт дежурного в 8.37 утра. На место происшествия выехали пять сотрудников МЧС и одна спецмашина. К их прибытию огонь распространился на площади 12 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось уже в 08.49.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, автомобиля в гараже не было. Во время происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото ВК группы «Мой Таганрог»