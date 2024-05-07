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В Таганроге проходят памятные мероприятия ко Дню Победы

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Накануне празднования 79-й годовщины Великой Победы у мемориального комплекса памяти погибшим сотрудникам органов внутренних дел при защите и обороне города Таганрога от немецко-фашистских захватчиков состоялось торжественное мероприятие.

Новости Таганрога

В нем приняли участие начальник УМВД России по г. Таганрогу полковник полиции Владимир Греков, его помощник – начальник отдела по работе с личным составом полковник внутренней службы Олег Иванов, почетный гражданин Таганрога полковник милиции в отставке Иван Бондаренко, прослуживший более 15 лет во главе городского УВД. А также председатель совета ветеранов при УВД Таганрога полковник милиции в отставке Виктор Беляев, председатель Общественного совета УВД полковник милиции в отставке Анатолий Фабрицкий, другие ветераны и действующие сотрудники МВД.

Отрадно, что было много молодежи — юнармейцы школы № 6, студенты специальности правоохранительной деятельности механического колледжа. Учащиеся полицейских классов школы № 30 выступили перед собравшимися с концертной программой.

Владимир Греков вручил ряду ветеранов МВД подарки к 9 Мая. Он тепло поблагодарил ребят за память о тех, кто сражался и погиб за Родину в Великой Отечественной войне, вспомнил людей, которые защищают ее сегодня, участвуя в специальной военной операции. К подножию памятника легли живые цветы, память погибших почтили минутой молчания.

Анатолий Ивашов, фото автора

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9 мая День Победы
Таганрогская правда
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