В Таганроге проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти А.П. Чехова

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти А.П. Чехова, стартовали в Таганроге 10 июля и продлятся до 15 июля.

Учреждения культуры Таганрога подготовили более 30 тематических встреч, связанных с жизнью и творчеством нашего великого земляка. Это книжные и художественные выставки, викторины, литературные путешествия для детей, квесты, музейные программы, открытые чтения, экскурсии и многое другое.

Основные программы пройдут в День памяти А.П. Чехова, 15 июля. В 9 утра состоится традиционная церемония возложения цветов к памятнику писателю. Литературный музей А.П. Чехова проведет музейный квест «Чисто классическая история» и вечер памяти, музей «Домик Чехова» — театрализованную программу «Милый чеховский уголок». В музее «Лавка Чеховых» посетителей ждут на литературно-художественной композиции «Удивительный был человек!».

Отметим, что в этом году отмечается 120-летие памяти А.П. Чехова.

Со всеми мероприятиями можно познакомиться здесь.

Фото Сергея Плишенко