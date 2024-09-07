7 сентября в Таганроге проходит второй день голосования на выборах депутатов городской Думы VIII созыва. Сегодня избирательный участок посетил глава городской администрации Андрей Фатеев.

«Сегодня, делая свой выбор, мы определяем людей, которые в ближайшие 5 лет будут помогать жителям Таганрога в решении важных городских вопросов и проблем. Свой выбор сделал. Сделайте свой выбор и вы. Голос каждого – важен!» — призвал он горожан в своем телеграм-канале.

Напомним, что голосование будет проходить еще сегодня и завтра, 7 и 8 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Если есть уважительные причины, по которым вы не можете посетить свой участок, можно проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию с заявлением или по телефону до 14.00 8 сентября.

Ранее мы рассказали, что 6 сентября таганрожцы начали приходить к избирательным участкам к восьми утра.

Фото t.me/Fateev