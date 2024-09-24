В Таганроге проходит «Пленэр по-чеховски»

24 сентября в Таганрог приехали художники из разных городов России для участия в «Пленэре по-чеховски».

Открытие пленэра состоялось в Таганрогском художественном музее. Мероприятие проводится в преддверии 165-й годовщины со дня рождения А.П. Чехова. «Пленэр по-чеховски» — часть большого проекта «Пусть всегда будет Чехов!», реализуемого музеем Таганрога при поддержке Фонда Потанина, сообщает Минкульт региона.

В пленэре принимают участие как донские художники, так и мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Старого Оскола, Мариуполя, Луганска. Маститые живописцы будут давать классы по портретной и пейзажной живописи, написанию натюрморта.

Пленэр продлится до 30 сентября.

«Творческие результаты художественный музей планирует представить таганрожцам и гостям города не только в формате выставки, традиционно проводимой в честь дня рождения А.П. Чехова, но и в открытом городском пространстве, на своих виртуальных площадках. Также их можно будет увидеть в репродуцированном виде в ходе выездных музейных мероприятий», — говорится в сообщении.

Об одном из интересных форматов работы «Пленэра по-чеховски» рассказали в ТХМ. Это первый городской художественный онлайн-флешмоб «Чеховский Таганрог». Принять в нем участие могут все желающие вне зависимости от художественных навыков.

Флешмоб стартовал 23 сентября и продлится по 23 октября.

«Творческая идея состоит в том, чтобы каждый желающий мог изобразить свой любимый уголок Таганрога, который у него ассоциируется с великим земляком Антоном Павловичем Чеховым! Результат своей творческой деятельности надо выложить в специальный альбом онлайн-флешмоба «Чеховский Таганрог», — пояснили в музее.

Фото: ТГ-канал Минкульта РО