В Таганроге проходит оперативно-профилактическая операция «Мак-2024»

Операция продлится до 18 сентября — жители города могут сообщить в полицию о готовящихся или совершаемых преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Правоохранительные органы гарантируют полную конфиденциальность таких сообщений.

«Проблема наркомании остро стоит перед обществом. И только совместными усилиями можно предостеречь подрастающее поколение от употребления смертельных веществ и противодействовать незаконному обороту наркотиков. Уважаемые жители! Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и свою гражданскую позицию и принять участие в проведении акции», — обращается УМВД России по Таганрогу к горожанам.

Отмечается, что ни одно обращение не останется без внимания.

Всех, кому что-либо известно о готовящихся или совершаемых преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, фактах употребления или принуждения к употреблению наркотиков, просят сообщить о подозрительных лицах по телефонам: 02, 102, 112.

Также можно обращаться в УМВД России по Таганрогу:

8(8634) 632-220, 8(8634) 632-366 (отдел полиции №1);

8(8634) 632-321 (отдел полиции №2);

8(8634) 632-302 (отдел полиции №3).

Адрес УМВД: ул. Александровская, 45, г. Таганрог, Ростовская область, 347900. Электронная почта: tagumvd@mvd.ru.

Фото из архива «Таганрогской правды»