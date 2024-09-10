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В Таганроге проходит оперативно-профилактическая операция «Мак-2024»

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Операция продлится до 18 сентября — жители города могут сообщить в полицию о готовящихся или совершаемых преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

#Безопасность

Правоохранительные органы гарантируют полную конфиденциальность таких сообщений.

«Проблема наркомании остро стоит перед обществом. И только совместными усилиями можно предостеречь подрастающее поколение от употребления смертельных веществ и противодействовать незаконному обороту наркотиков. Уважаемые жители! Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и свою гражданскую позицию и принять участие в проведении акции», — обращается УМВД России по Таганрогу к горожанам.

Отмечается, что ни одно обращение не останется без внимания.

Всех, кому что-либо известно о готовящихся или совершаемых преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, фактах употребления или принуждения к употреблению наркотиков, просят сообщить о подозрительных лицах по телефонам: 02, 102, 112.

Также можно обращаться в УМВД России по Таганрогу:

  • 8(8634) 632-220, 8(8634) 632-366 (отдел полиции №1);
  • 8(8634) 632-321 (отдел полиции №2);
  • 8(8634) 632-302 (отдел полиции №3).

Адрес УМВД: ул. Александровская, 45, г. Таганрог, Ростовская область, 347900. Электронная почта: tagumvd@mvd.ru.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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наркотики операция полиция Таганрог
Таганрогская правда
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