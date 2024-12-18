В Таганроге проходит информационная кампания «В Новый год — без долгов»

ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области напоминает жителям города, что установленный законодательством cpoк уплаты гражданами имущественных налогов и налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом за 2023 год, истек 2 декабря 2024 года.

В отношении должников ИФНС России по г. Таганрогу применяются меры принудительного взыскания. Несвоевременная уплата налогов влечет за собой целый ряд негативных последствий:

пеня за каждый день просрочки уплаты налога;

принудительные меры взыскания за неисполнении требования налогового органа;

увеличение долга на сумму госпошлины при направлении заявления налогового органа в суд о взыскании задолженности;

прекращение операций по счетам при взыскании налогов по исполнительному документу со счетов в банке;

запрет на выезд за пределы Российской Федерации;

арест имущества, запрет на пользование имуществом и его реализация. Средства от реализации имущества будут направлены на погашение долга.

Граждане могут исполнить обязанность по уплате налогов и в более поздние сроки. При этом надо будет оплатить начисленные пени. Вся информация о налоговой задолженности физических лиц размещена на сайте в «Личном кабинете налогоплательщика».

Используя данный сервис, можно не только проверить себя на наличие задолженности по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, налогу на доходы физических лиц, нo и оплатить начисления онлайн либо распечатать квитанции на уплату налога и пени и оплатить их в любом платежном терминале банка РФ.

Также сообщаем, что с 1 июля 2023 года налоговые уведомления для уплаты налогов на имущество, НДФЛ и требования об уплате задолженности физические лица могут получать через портал государственных услуг (ЕПГУ).

Как получить налоговое уведомление или требование об уплате задолженности через ЕПГУ?

необходимо наличие регистрации в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ;

направить с помощью личного кабинета на ЕПГУ согласие на получение документов от налоговых органов в электронной форме (перед отправкой согласие необходимо подписать электронной подписью в мобильном приложении «Госключ»).

Пользователь ЕПГУ сможет оплатить начисления онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте.

Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно вне зависимости от наличия доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Более подробную информацию можно получить по телефону контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2—222.

Фото из архива