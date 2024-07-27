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В Таганроге проходит акция в память о погибших детях Донбасса

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27 июля, в День памяти детей, погибших в ходе военных действий на Донбассе, в Таганроге проходит акция, в которой принимают участие многие жители города.

#Память

Таганрожцы зажигают свечи, несут цветы, игрушки и белых бумажных журавликов к символическому мемориалу, который был организован на центральном входе в парк имени М. Горького. Многие приходят целыми семьями, вместе с детьми.

Гибель каждого ребенка — это невосполнимая трагедия. Горожане почтили память всех невинных жертв минутой молчания.

Фото t.me/Fateev

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День памяти дети Донбасс новости Таганрог
Таганрогская правда
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