В Таганроге проходит акция в память о погибших детях Донбасса

27 июля, в День памяти детей, погибших в ходе военных действий на Донбассе, в Таганроге проходит акция, в которой принимают участие многие жители города.
Таганрожцы зажигают свечи, несут цветы, игрушки и белых бумажных журавликов к символическому мемориалу, который был организован на центральном входе в парк имени М. Горького. Многие приходят целыми семьями, вместе с детьми.
Гибель каждого ребенка — это невосполнимая трагедия. Горожане почтили память всех невинных жертв минутой молчания.
Фото t.me/Fateev
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