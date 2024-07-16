В Таганроге проходит акция по бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства

Кампания организована Таганрогской межрайонной станцией по борьбе с болезнями животных и продлится до 19 июля, сообщает администрация города.

Для удобства горожан в разных районах Таганрога с 17.00 до 20.00 открыты мобильные прививочные пункты.

Бригады ветврачей в Таганроге дежурят по утвержденному графику.

Вторник, 16 июля:

на пересечении ул. Социалистической и пер. Аптекарского;

у завода «Красный гидропресс» — сквер «Северный»;

на пересечении ул. Панфилова и ул. Театральной;

на пересечении ул. Кузнечной и 9-го переулка.

Среда, 17 июля:

в Северном жилом массиве у остановки кинопроката — около ул. М. Жукова, 220;

у бывшего кинотеатра «Родина» — ул. М. Жукова, 53В;

на пересечении ул. Ломакина и пер. Донского — у бывшего завода игрушек «Искра»;

на Площадь мира, 6 А — рядом со школой № 16, напротив ТРЦ «Мармелад»;

на пересечении ул. Чехова и ул. М. Питериной;

на пересечении ул. Восточной и пер. Марцевского.

Четверг, 18 июля:

на пересечении ул. Центральной и ул. Плотниковых;

на пересечении ул. Энергетической и ул. Транспортной;

на пересечении ул. М. Горького и ул. Базарной.

у входа в парк им. М. Горького с пер. Б. Садового (напротив бывшего пивзавода;

на пересечении 20-го переулка и ул. Р. Люксембург.

Пятница, 19 июля:

в 14-м Артиллерийском переулке, 21 А;

у остановки автобуса маршрута №1 «Трубосварочный» — около ул. Бабушкина, 21Б;

на пересечении ул. К. Либкнехта и пер. Комсомольского;

по пер. Смирновскому у моря — около пер. Смирновский, 118.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (8634) 644-911 .

Отметим, что такие акции проводятся в Таганроге ежегодно.

Фото Сергея Плишенко