В Таганроге проходит акция «Георгиевская лента»

Сегодня, 7 мая, на улицах Таганрога проходит акция «Георгиевская лента», приуроченная к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Акция будет проходить по 9 мая включительно. Волонтеры будут раздавать на центральных улицах города Георгиевские ленты жителям и гостям Таганрога.

Георгиевская лента – символ гордости и воинской славы, великого подвига наших солдат. Главная цель акции – дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое и настоящее нашей Родины.

Фото tagancity.ru