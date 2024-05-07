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В Таганроге проходит акция «Георгиевская лента»

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Сегодня, 7 мая, на улицах Таганрога проходит акция  «Георгиевская лента», приуроченная к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Город

Акция будет проходить по 9 мая включительно. Волонтеры будут раздавать на центральных улицах города Георгиевские ленты жителям и гостям Таганрога.

Георгиевская лента – символ гордости и воинской славы, великого подвига наших солдат. Главная цель акции – дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое и настоящее нашей Родины.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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