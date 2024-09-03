В Таганроге проект «Ателье добрых дел» реализует «Единая Россия»

На протяжении последних лет «Единая Россия» регулярно проводит среди своих первичных отделений отбор инициатив и проектов, которые имеют общественное значение.

В 2024 году в Ростовской области на форуме первичных отделений «Народная программа. Благополучие семьи» секретарь Ростовского регионального отделения партии Александр Ищенко отметил первичные отделения, чьи проекты прошли очередной конкурсный отбор и будут реализованы, в том числе, в нашем муниципалитете.

Первичное отделение «Единой России» № 5 города Таганрога участвовало в отборе с проектом «Ателье добрых дел», который подготовила секретарь первичного отделения Эльвира Иванкович с командой единомышленников. Он направлен на содействие в дополнительном обеспечении военнослужащих, в частности это специализированный пошив для участников специальной военной операции.

Как появился проект? Две таганрогские семьи участников СВО, чьи сыновья погибли, защищая Родину, объединились для помощи бойцам. И сегодня это уже большая команда, которая занимается сбором и доставкой дополнительной помощи — продуктов, медикаментов, предметов быта, одежды для бойцов спецоперации.

Создание пошивочной мастерской — это еще один яркий пример командной работы неравнодушных граждан города и общественных организаций Таганрога. Реализация проекта как таковая уже идет — мастерицы изготавливают маскировочные сети, нашивки и душевные игрушки-обереги. Не покладая рук работают матери, сестры, жены, объединенные общей идеей помочь нашим воинам, тем самым приближая долгожданную победу.

А теперь возникла идея организовать мастерскую по пошиву специализированной одежды. Нашли помещение, стали оснащать швейным оборудованием, закупать расходные материалы.

Востребованность проекта подтверждается заявками из подразделений. Активисты таганрогкой «первички» «Единой России» уверены, что именно такая сопричастность к общему делу имеет огромное значение для тех, кто на фронте, и тех, кто в тылу.

Фото предоставлено «Единой Россией»