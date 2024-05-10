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В Таганроге продолжаются экскурсии на туристическом ретро-трамвае

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Экскурсии «Трамвайные истории» 25 и 26 мая проводит туристическая кампания «Судаков Тревел». Участников ждет часовая прогулка по Таганрогу на ретро-трамвае.

Новости Таганрога

Напомним, первые рейсы экскурсионный трамвай совершил 28 апреля 2024 года, а обкатывать ретро-трамвай начали осенью прошлого года. Теперь такие поездки для туристов и горожан станут регулярными.

Что обещает организатор экскурсий?

Вас ждет необыкновенное путешествие в ретро-трамвае Tatra. Гости совершат увлекательную поездку на экскурсионном трамвае по улицам Таганрога. Чтобы путешествие было ярким и запоминающимся, экскурсию дополнит персонаж тематической программы. Гостям будут предложены прохладительные напитки и сладкие десерты, – сообщается на сайте туркомпании.

Экскурсии проходят по маршрутам: от остановочного пункта Вокзал Таганрог-1 – Университет – ул. Фрунзе – пл. Восстания (адаптирован к маршруту «Ретро-поезд»), а также от остановочного пункта пл. Восстания – пл. Авиаторов – ул. Фрунзе – Университет – ул. Фрунзе – пл. Восстания.

Отметим, что стоимость экскурсии – 800 рублей с человека.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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