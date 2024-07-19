В Таганроге продолжают устранять аварийные отключения на энергосетях

В настоящее время в диспетчерские службы города поступают звонки по отключению электроэнергии в микрорайоне Русское поле. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 21.00.

Фиксируются точечные отключения из-за аварий на улице Сергея Лазо, 1, 1/2 и 1/3. Здесь жилые здания запитаны частично. Устранить неисправность планируется к 23.00.

Также аварийное отключение света произошло по Мариупольскому шоссе, в ДНТ «Мичуринец», «Рыбник», «Маяк», на ул. Чайковского, Зубрицкого, Акушерской, Москатова, в ЖК «Андреевском».

«Уважаемые жители обращаюсь к вам — бригады энергетиков по-прежнему работают круглосуточно, без перерывов и выходных. Все службы предпринимают необходимые меры для устранения причин и восстановления электроэнергии», — написал в своем ТГ-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

И предупредил, что к сожалению, аномально высокая температура сохраняется. В связи с этим завтра, 20 июля, оператор Единой энергосистемы юга продолжит вводить ограничения на подачу электроэнергии.

Фото из архива (Россети Юг)