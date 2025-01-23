В Таганроге продолжается зимний ремонт автомобильных дорог

22 января дорожные службы приступили к устранению деформации дорожного покрытия на автомагистралях Таганрога, информирует администрация города.

Работы выполнены на семи улицах и переулках. Это улицы Кузнечная, Амвросиевская, Литейная, Галицкого, Дорожная. А также 28-й Переулок и переулок Зеленый.

В зимний период времени и при низких температурах воздуха карто-ямочный ремонт проводится с использованием литой асфальтобетонной смеси. Для оперативного обеспечения безопасности дорожного движения, в качестве временной меры, МКУ «Благоустройство» выполняет работы по отсыпке наиболее аварийно-опасных участков дорог.

«С наступлением благоприятных погодных условий во 2-3 кварталах 2025 года запланировано приступить к ремонту автомобильных дорог традиционной асфальтобетонной смесью», — уточняется в сообщении.

Фото администрации Таганрога