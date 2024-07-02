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В Таганроге продолжается снос незаконно установленных гаражей

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В Таганроге продолжаются работы по сносу незаконно установленных гаражей. Как сообщают горожане в соцсетях, не всегда освобожденные от построек участки потом приводятся в порядок. За комментариями мы обратились в городскую администрацию.

Город

Как нам пояснили, мероприятия по демонтажу незаконно установленных гаражей ведутся на основании приказов Комитета по управлению имуществом Таганрога «О демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов». После сноса гаражей подрядной организацией земельные участки приводятся в надлежащее состояние.

Однако, большинство самовольно установленных металлических гаражей на территории города демонтировались собственниками самостоятельно, после чего на их месте оставлены стихийные свалочные очаги бытового мусора.

«У подрядной организации отсутствуют основания для расходования бюджетных средств, выделенных для демонтажа, на уборку территории, на которой располагались снесенные собственниками гаражи», — отметили в администрации города.

Сейчас заказчиком по надлежащему содержанию территорий, не предоставленных в пользование иным лицам и находящихся в ведении муниципального образования, является МКУ «Благоустройство». В адрес этой организации и направляются письма с просьбой провести разовую уборку муниципальных территорий.

Фото bloknot-taganrog.ru

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Таганрогская правда
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