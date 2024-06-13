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В Таганроге продолжается ремонт канализационного коллектора на четырех участках

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Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев принес горожанам извинения за неудобства, возникающие в связи с ремонтом, и отметил, что эти работы — не прихоть, а назревшая необходимость.

#ЖКХ

Продолжаются работы на четырех аварийных участках канализационного коллектора. Общая протяженность — свыше трех километров. На данный момент уже проложено более 900 метров нового трубопровода. Ремонт сложный и объёмный. Подрядчики планируют завершить его в конце октября текущего года. Параллельно с этим осуществляется экспертиза выполненных объемов работ, — написал Андрей Фатеев в своих соцсетях.

Глава администрации отметил, что ремонт аварийных участков канализационного коллектора — приоритетная задача, решением которой город при поддержке донских властей занимался в прошлом году и активно продолжает в нынешнем.

Эти работы вносят коррективы и в выполнение ремонта дорог, к которому приступим, как только завершим коллектор. Еще раз приношу извинения за те, неудобства, которые испытывают жители некоторых районов города. Все мы понимаем, что ремонт коллектора — не прихоть, а назревшая необходимость, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Фото t.me/Fateev_A_E

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администрация Таганрога Андрей Фатеев ЖКХ новости ремонт коллектора
Таганрогская правда
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