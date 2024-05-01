Главная » Без рубрики

В Таганроге продолжается ремонт дорог по улице Театральной и в 27-м Переулке

На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Ремонт городских автомагистралей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается в Таганроге и в праздничные дни. Об этом рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.

Без рубрики

В настоящее время подрядчик ведет работы в 27 переулке и по улице Театральной. Напомню, что в этом году в рамках национального проекта в городе будет проведен ремонт 7 участков автодорог, протяженностью более 12 км, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

К ремонту указанных дорог приступили в середине апреля. На улице Театральной работы ведутся на участке от дома № 36 до Калужского проезда. В 27-м Переулке — между улицами Кузнечной и Энергетической.

Какие еще дороги отремонтируют в Таганроге по нацпроекту в 2024 году? Это:

  • улица Циолковского (между улицей Калинина и улицей Циолковского,53/1);
  • улица Щаденко (между улицей Бабушкина и Привокзальной площадью);
  • Николаевское шоссе (на участке от Северо-Западного шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому шоссе);
  • улица Маршала Жукова (между переулками 1-м Новым и 17-м Новым);
  • улица Адмирала Крюйса (межу переулком Биржевой Спуск и улицей Социалистической).

Ранее мы сообщали, что в Таганроге на улице Театральной восстановили участок тротуара.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Безопасные качественные дороги новости ремонт дорог Таганрог Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru