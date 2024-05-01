В Таганроге продолжается ремонт дорог по улице Театральной и в 27-м Переулке

Ремонт городских автомагистралей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается в Таганроге и в праздничные дни. Об этом рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.

В настоящее время подрядчик ведет работы в 27 переулке и по улице Театральной. Напомню, что в этом году в рамках национального проекта в городе будет проведен ремонт 7 участков автодорог, протяженностью более 12 км, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

К ремонту указанных дорог приступили в середине апреля. На улице Театральной работы ведутся на участке от дома № 36 до Калужского проезда. В 27-м Переулке — между улицами Кузнечной и Энергетической.

Какие еще дороги отремонтируют в Таганроге по нацпроекту в 2024 году? Это:

улица Циолковского (между улицей Калинина и улицей Циолковского,53/1);

улица Щаденко (между улицей Бабушкина и Привокзальной площадью);

Николаевское шоссе (на участке от Северо-Западного шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому шоссе);

улица Маршала Жукова (между переулками 1-м Новым и 17-м Новым);

улица Адмирала Крюйса (межу переулком Биржевой Спуск и улицей Социалистической).

Ранее мы сообщали, что в Таганроге на улице Театральной восстановили участок тротуара.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева