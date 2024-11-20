В Таганроге продолжается реконструкция главного самотечного коллектора

Управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) Таганрога и компания «Современные системы реновации» заключили два новых контракта на реконструкцию системы водоотведения. Подрядчику предстоит выполнить санацию участков главного самотечного коллектора протяженностью 1,3 километра. Стоимость работ по двум контрактам составляет более 250 миллионов рублей.

Канализационный коллектор ввели в эксплуатацию в 1976 году. За долгое время работы объект пришел в негодность: коллектор потерял гидравлические характеристики из-за обилия ила на отдельных участках трубопровода, внутренние стенки начали разрушаться под влиянием абразивных примесей бытовых стоков. Коллектор потерял несущую способность, что привело к угрозе обрушения отдельных участков. В результате в 2018 году на аварийных участках коллектора ввели режим чрезвычайной ситуации.

По двум новым контрактам компания «Современные системы реновации» восстанавливает трубопровод диаметров 1000 мм протяженностью 156 метров и проводит санацию канализационных сетей на участке длиной 1139 метров.

В ходе работ специалисты используют эффективный метод «труба в трубе». На первом этапе старые трубы очищают от скопившегося ила и мусора. Затем внутрь восстанавливаемой трубы помещают новый модуль. Пространство между трубами заполняют цементом.

Технология «труба в трубе» позволяет выполнять ремонтные работы без вывода коллектора из эксплуатации. Кроме того, такой метод сокращает сроки капремонта. Это особенно важно в условиях городской застройки, поскольку длительная реконструкция коммунальных сетей вносит ограничения в привычную жизнь граждан и негативно сказывается на движении автомобилей и пешеходов.

На месте старых железобетонных труб, которые начали трескаться и отслаиваться, ООО «ССР» монтирует новые полиэтиленовые модули, устойчивые к газовой коррозии. Это продлит срок эксплуатации обновленных участков канализационного коллектора минимум на 50 лет.

УЖКХ Таганрога занимается постепенным восстановлением аварийного коллектора с 2023 года. За это время компания «Современные системы реновации» реконструировала не один поврежденный участок трубопровода. Так в начале октября 2024 года специалисты досрочно завершили капитальный ремонт коммуникаций протяженностью 2489 метров. Власти Таганрога планируют полностью завершить ремонтные работы в 2025 году.

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