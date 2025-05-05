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В Таганроге продолжается реализация инициатив в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе!»

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В прошлом году в число победителей программы вошли 14 городских проектов.

Новости Таганрога

Глава Таганрога Светлана Камбулова на своих информационных ресурсах рассказала о том, как в городе идет реализация проектов инициативного бюджетирования, которые в прошлом году стали победителями конкурса губернаторской программы поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!». Таких проектов в городе 14. Три из них, относящиеся к сфере культуры и общественных пространств, уже завершены.

В частности, приобретено и установлено новое современное звуковое оборудование для Зеленого театра парка имени М. Горького, которое повысит качество звука на концертах и выступлениях в на этой площадке.

Скейт-парк в парке имени 300-летия Таганрога оснащен дополнительными элементами. «С начала апреля любители экстремальных видов спорта получили возможность оттачивать свое мастерство на новом оборудовании скейт-парка», — подчеркнула глава города.

Для Дворца культуры «Фестивальный» в рамках губернаторской программы приобретен антрактно-раздвижной занавес.

«Дворец культуры имеет большое значение для социальной и культурной жизни нашего города. Здесь работают многочисленные творческие коллективы и клубы, объединяющие сотни горожан. Недавно была проведена масштабная реконструкция дворца, включая ремонт крыши и фасадов, а также благоустройство прилегающей территории. Новое оформление сцены станет важным дополнением к модернизированной инфраструктуре учреждения», — рассказала Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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инициативное бюджетирование новости Светлана Камбулова Сделаем вместе! Таганрог
Таганрогская правда
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