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В Таганроге продолжается предварительное голосование по кандидатурам от «Единой России»

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Выборы депутатов городской думы состоятся осенью 2024 года.

Новости Таганрога

В Ростовской области продолжается предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на выборы в парламенты донских городов.

Свой голос за возможного кандидата в депутаты городской Думы города Таганрога отдала заведующая детским садом №41, секретарь первичного отделения «Единой России» №93 Тамара Поршнева.

«Предварительное голосование сейчас, перед началом основных выборов, это очень важная процедура. Избиратели могут понять,  на что способен кандидат, его приоритеты, насколько он готов работать вместе с людьми и откликаться на их запросы», — заметила она.

Напомним, осенью 2024 года состоятся выборы городских дум нового созыва в Азове, Батайске и Таганроге, дополнительные выборы гордумы Ростова-на-Дону по трем одномандатным округам, ряд других довыборов.

Своих кандидатов донская «Единая Россия» определит вместе с жителями через электронное предварительное голосование.

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выборы новости Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
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