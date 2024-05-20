В Таганроге продолжается предварительное голосование по кандидатурам от «Единой России»

Выборы депутатов городской думы состоятся осенью 2024 года.

В Ростовской области продолжается предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на выборы в парламенты донских городов.

Свой голос за возможного кандидата в депутаты городской Думы города Таганрога отдала заведующая детским садом №41, секретарь первичного отделения «Единой России» №93 Тамара Поршнева.

«Предварительное голосование сейчас, перед началом основных выборов, это очень важная процедура. Избиратели могут понять, на что способен кандидат, его приоритеты, насколько он готов работать вместе с людьми и откликаться на их запросы», — заметила она.

Напомним, осенью 2024 года состоятся выборы городских дум нового созыва в Азове, Батайске и Таганроге, дополнительные выборы гордумы Ростова-на-Дону по трем одномандатным округам, ряд других довыборов.

Своих кандидатов донская «Единая Россия» определит вместе с жителями через электронное предварительное голосование.