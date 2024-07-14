В Таганроге продолжается плановый ремонт котельных

В Таганроге продолжаются работы по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов.

В настоящее время на плановом ремонте находятся 9 городских котельных. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят гидравлические испытания сетей.

«Работы идут по графику. Из 1082 многоквартирных домов испытания завершены в 545. Аналогичная работа идет и в учреждениях соцсферы», — рассказал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Так, в середине июня «Ростехнадзор» завершил проверку готовности социальных учреждений к предстоящему отопительному периоду объектов теплоснабжения. По результатам выявленных замечаний и нарушений составлены графики мероприятий по их устранению.

«Социальная сфера должна быть готова к работе в зимних условиях уже к 1 сентября, а жилищный фонд — к 15 сентября. Отмечу, что подготовка города к очередному отопительному сезону и выполнение всех запланированных мероприятий — приоритетные задачи муниципалитета на летний период», — подчеркнул Андрей Фатеев.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева