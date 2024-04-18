Главная » #ЖКХ

В Таганроге продолжается борьба со стихийными свалками

На чтение 1 мин Просмотров 90 Опубликовано

Таганрожцы обеспокоены тем, что на улицах города появляется все больше стихийных свалок. Фотографии мест, где они расположены, жители размещают в соцсетях.

#ЖКХ

В том, что город не убирается, они обвиняют городские власти. Показательно, что многие мусорные кучи расположены прямо рядом с новенькими мусорными контейнерами для отходов. Понятно, что сложили их там сами же таганрожцы. Тем временем, городские коммунальные службы продолжают бороться с этим стихийным бедствием.

Как нам сообщили в городской администрации, 1 апреля между МКУ «Благоустройство» и региональным оператором ООО «Экотранс» был заключен контракт на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

В рамках контракта вывезено 930 кубометров отходов по 30 адресным ориентирам. В настоящее время работы по вывозу свалочных очагов продолжаются, — уточнили в администрации Таганрога.

Всего по контракту будет вывезено более 1765 кубометров мусора. Кроме того, в мае планируется дополнительное выделение денежных средств на ликвидацию свалочных очагов.

На фото «Таганрогской правды»: стихийная свалка на пересечение пер. Донского и ул. Шевченко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ЖКХ новости стихийные свалки Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru