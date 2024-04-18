В Таганроге продолжается борьба со стихийными свалками

Таганрожцы обеспокоены тем, что на улицах города появляется все больше стихийных свалок. Фотографии мест, где они расположены, жители размещают в соцсетях.

В том, что город не убирается, они обвиняют городские власти. Показательно, что многие мусорные кучи расположены прямо рядом с новенькими мусорными контейнерами для отходов. Понятно, что сложили их там сами же таганрожцы. Тем временем, городские коммунальные службы продолжают бороться с этим стихийным бедствием.

Как нам сообщили в городской администрации, 1 апреля между МКУ «Благоустройство» и региональным оператором ООО «Экотранс» был заключен контракт на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

В рамках контракта вывезено 930 кубометров отходов по 30 адресным ориентирам. В настоящее время работы по вывозу свалочных очагов продолжаются, — уточнили в администрации Таганрога.

Всего по контракту будет вывезено более 1765 кубометров мусора. Кроме того, в мае планируется дополнительное выделение денежных средств на ликвидацию свалочных очагов.

На фото «Таганрогской правды»: стихийная свалка на пересечение пер. Донского и ул. Шевченко