В Таганроге продолжается борьба с вредными насекомыми

Личинок комаров уничтожали в местах их обитания.

В Таганроге на ряде объектов выполнены работы по энтомологическому обследованию водоемов и уничтожению вредных насекомых. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В частности, работы прошли на улице балка Валовая, в роще Дубки, Портовой улице и Балке Малая (улица Газовая/переулок Шефский; с 4-го по 9-й переулок).

В сообщении говорится, что ларвицидная обработка — это уничтожение личинок комаров в местах их обитания с использованием химических средств, губительных для этого семейства насекомых и безопасных для людей.

Акарицидная обработка городских территорий (уничтожение клещей) в Таганроге проводилась в середине апреля. От вредных насекомых избавлялись в парках города — Приморском, Центральном парке им. М. Горького и парке 300-летия Таганрога.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)