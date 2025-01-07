В Таганроге продолжается акция «Полицейский Дед Мороз»

Транспортные полицейские в период новогодних каникул «превращаются» в Деда Мороза и Снегурочку и проводят профилактические беседы с детьми на железнодорожной станции «Таганрог – Пригородный» и внутри электропоездов.

В рамках акции особое внимание сотрудники ПДН Таганрогского ЛО МВД России на транспорте уделяют проблеме детского травматизма на объектах железной дороги.

«Цель сотрудников транспортной полиции — быть рядом с детьми, протянуть им руку помощи и напомнить о бесценности каждой детской жизни», — говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по СКФО.

Вместе с полицейскими участие в акции принимают активисты местного отделения «Движения Первых». В компании с новогодними «волшебниками» ребята встречают и провожают маленьких пассажиров железнодорожного транспорта.

«Всем ребятам желают здоровья, успехов в учебе и вручают сладкие подарки», — пишет источник.

Новогодняя профилактическая акция вызвала положительные эмоции не только у детей, но и у их взрослых сопровождающих.

Фото и видео пресс-службы УТ МВД России по СКФО