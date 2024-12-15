В Таганроге продолжается акция по сбору подарков для детей «Дари сладости»

В декабре в Таганроге проходит предновогодний благотворительный сбор подарков для детей из нуждающихся семей и семей участников специальной военной операции «Дари сладости».

Операторами акции выступают донские центры «Мой бизнес».

В Таганроге присоединиться к сбору могут все желающие: предприятия, организации, предприниматели и просто жители города. Оставить подарок можно до 20 декабря включительно по адресу: ул. Петровская, 29-2. 1 этаж. Телефон для справок: 8 (8634) 43-13-32.

В качестве подарков, помимо сладостей, принимаются детские книги, наборы для рисования, игрушки, любые развивающие игры. Для сладостей есть требования к упаковке (она должна быть картонной) и к весу – до 2,5 кг.

Акция проходит не только в Таганроге, а во всех центрах «Мой бизнес», расположенных на территории донского региона.

«Год добрых дел, объявленный в нашем регионе в 2024 году, завершается. Но добрые дела – никогда. Желание помогать и творить добро у донского бизнес-сообщества неиссякаемое», – отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко

Кстати, за последние пять лет благотворительным движением #МойбизнесПомогает собрано более 5 тысяч различных подарков для детей: от школьных принадлежностей до сладостей.

Напомним, что движение было создано в 2020 году на базе центров «Мой бизнес» по инициативе Министерства экономического развития России.