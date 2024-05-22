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В Таганроге приводят в порядок клумбы на транспортных развязках

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В Таганроге сотрудники коммунальных служб начали наводить порядок на клумбах, расположенных на кольцевых развязках города. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

Благоустройство

На ближайшие дни запланированы работы по прополке сорняков на пересечение улиц Чехова и Сызранова, Энергетической и Транспортной, Котлостроительной и Большой Бульварной, Ломоносова и Мариупольского шоссе, Транспортной и Николаевского шоссе. А также на Комсомольской спуске, Марцевском треугольнике и улице Маршала Жукова.

Фото МКУ «Благоустройство»

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Таганрогская правда
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