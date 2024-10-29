В Таганроге привели в порядок участок ливневки на улице Инициативной

Депутат городской Думы Таганрога Оксана Муразян продолжает выполнять наказы избирателей 22-го округа.

«На одной из встреч в период предвыборной кампании ко мне обратились жители дома на ул. Инициативной, 44 по поводу состояния участка ливневой канализации на территории, прилегающей к дому. Ливнёвка долгое время не чистилась, поэтому заболотилась», – рассказала Оксана Муразян.

Теперь проблему удалось устранить, ливнёвка приведена в порядок, а в адрес депутата жители дома направили благодарность за помощь в решении проблемы.

Источник: городская Дума Таганрога