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В Таганроге приступили к ремонту дороги по улице Маршала Жукова

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Обновление оживленной городской автомагистрали проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт ведется на участке между переулками 1-м Новым и 17-м Новым.

Благоустройство

В конце прошлой недели подрядная организация приступила к ремонту дороги по улице Маршала Жукова. Эта автодорога вошла в число семи объектов, которые в 2024 году будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К понедельнику дорожники завершили фрезеровку асфальтобетонного покрытия участка от 1-го Нового переулка до улицы Бакинской. Работы  продолжаются, — рассказал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Ремонт на двух объектах нацпроекта уже завершен. В нормативное состояние приведены участок дороги в 27-м переулке (от улицы Кузнечной до улицы Энергетической), а также дорога на улице Театральной (от дома № 36 до Калужского проезда).

Напомним, в текущем году благодаря нацпроекту в Таганроге будет отремонтировано более 12 км автодорог. Помимо указанных это:

  • улица Циолковского (между улицей Калинина и улицей Циолковского,53/1);
  • улица Щаденко (между улицей Бабушкина и Привокзальной площадью);
  • Николаевское шоссе (на участке от Северо-Западного шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому шоссе);
  • улица Адмирала Крюйса (межу переулком Биржевой Спуск и улицей Социалистической).

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Безопасные качественные дороги нацпроект ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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