В Таганроге приступили к большой осенней уборке

14 сентября в Таганроге стартовал осенний месячник чистоты. До 12 октября уборка территорий пройдёт в разных районах города.

Сегодня субботник состоялся в сквере возле Приморского парка.

«Инициативу по приведению в порядок города перед зимним сезоном поддержала и депутат городской Думы Алла Колоскова вместе с жителями округа. В субботнике также приняли участие сотрудники администрации и студенты механического колледжа», — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Участники субботника обрезали поросль, убрали и подмели территорию. Компания «Экотранс» оперативно вывезла собранный мусор.

В течение месяца к акции будут присоединяться предприятия города. Также принять участие в месячнике чистоты смогут все желающие. О месте и времени проведения следующих субботников мы сообщим дополнительно.

Напомним, осенний месячник чистоты проходит во всех муниципалитетах Ростовской области. В мероприятиях примут участие более 76 тысяч человек, будет задействовано 4 тысячи единиц коммунальной техники. Планируется очистить от мусора, листьев и веток свыше 75 тысяч кв. метров земель, в том числе на придорожных территориях и лесополосах.

Также будет проведена санитарная обрезка около 5 тысяч деревьев, вывезено более 5 тысяч тонн мусора со свалочных очагов. Собираются участники экологической акции привести в порядок и 34 тысячи метров барьерных и пешеходных ограждений.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева