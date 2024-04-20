Вчера, 19 апреля, на официальном заседании городской Думы была принята новая редакция Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования «Город Таганрог».

Новая редакция ПЗЗ разрабатывалась по заказу администрации Таганрога в течение 2021-2023 годов, подрядчиком по внесению изменений выступило ООО «НПК «Бюро кадастра Таганрога». Правила актуализированы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Генерального плана Таганрога, на основании данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) и условий по охране объектов культурного наследия (ОКН), с учётом проведённого анализа сложившейся градостроительной ситуации.

Основной объём изменений (в печатном виде около 500 листов формата А4) касается раздела «Градостроительные регламенты территориальных зон». Регламенты приведены в соответствие с новым классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённым Росреестром.

Актуализирован каталог координат территориальных зон ПЗЗ. Актуализированы сведения по границам зон с особыми условиями использования территорий (в части границ территорий ОКН): основанием для этого послужили 104 постановления комитета по охране ОКН Ростовской области, поступившие в администрацию Таганрога.

На основании анализа данных, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Таганрога, в ПЗЗ скорректированы границы 137 земельных участков, находящихся в двух и более территориальных зонах.

В ПЗЗ отображены границы новых санитарно-защитных зон предприятий, установленных главным санитарным врачом Ростовской области, по 26 объектам. По ряду объектов информация о существующих санитарно-защитных зонах дополнена актуальными сведениями. Две санитарно-защитные зоны (МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Тагаз») исключены из ПЗЗ по предложению прокуратуры Таганрога, так как эти предприятия ликвидированы (признаны банкротами) и не действуют.

По обращениям физических и юридических лиц, поступившим в администрацию Таганрога после того, как городская Дума в декабре 2023 года внесла изменения в Генеральный план города, в ПЗЗ изменены границы территориальных зон и сами зоны по 43 позициям.

Кроме того, в проекте ПЗЗ учтены замечания и предложения, поступившие по результатам публичных слушаний, прошедших в марте 2024 года. Проект и информационные материалы к нему публиковались в газете «Таганрогская правда», размещались на официальном портале администрации Таганрога и были представлены для ознакомления в фойе здания администрации. Поступившие замечания и предложения рассматривались комиссией по подготовке проекта ПЗЗ, в которую входили, в том числе, и депутаты городской Думы.

Правила землепользования и застройки – важнейший документ, с которым городская Дума и администрация города работают практически постоянно, – отметила председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко. – С удовлетворением могу констатировать, что вопросы, которые депутаты поднимали в течение длительного времени, учтены в новой редакции ПЗЗ. Это касается, в частности, создания рекреационной зоны в Военном городке за мемориалом «Чёрный тюльпан» и ряда других подобных территорий.

Источник dumataganroga.ru

Фото «Таганрогской правды»