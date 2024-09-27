В Таганроге православному приходу храма святителя Николая Чудотворца (Ростовской-на-Дону Епархии) передадут в собственность здание Свято-Никольского социального центра. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Утвердить план передачи местной религиозной организации православному приходу храма святителя Николая Чудотворца г. Таганрога Ростовской области религиозной организации «Ростовская-на-Дону епархия Русской православной церкви (Московский патриархат)» имущества религиозного назначения, находящегося в собственности муниципального образования «Город Таганрог», – сказано в тексте документа.

Поводом для передачи послужило обращение настоятеля прихода храма Святителя Николая Чудотворца Иеромонаха Маврикия (Звягинцева).

Храму передадут нежилое трехэтажное здание площадью 582 квадратных метра. Также епархии переходят два сарая, два павильона и магазин, расположенные на улице Шевченко, 24 и 27.

Фото из архива «ТП»