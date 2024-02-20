В Таганроге причиной задержки транспорта назвали дефицит водителей

Жители Таганрога в соцсетях обсуждают неудовлетворительную работу автобусов, курсирующих по маршрутам №№ 6 и 60. Люди пишут, что ждать транспорт приходится больше часа. Жалобы по этому поводу поступают и в городскую администрацию.
Ситуацию пояснила главный специалист отдела развития транспорта и пассажирских перевозок управления транспорта и дорожного строительства администрации Таганрога Елена Самиздран.
По ее словам, сейчас по маршруту № 6В «ЖК «Андреевский – вокзал Таганрог-1» организовано движение двух единиц транспорта. По просьбам заводчан, этот же маршрут в пиковое время продлен до «Красного котельщика». Два автобуса курсируют по маршруту № 6 – «ЖК «Андреевский» — Маяк». В работе этих маршрутов и маршрута № 60, действительно, был сбой. Чтобы выяснить причину, администрация города направила запрос в адрес транспортного предприятия.
Перевозчик объяснил, что не все автобусы выходили на маршруты из-за острой нехватки водителей. Сейчас этот вопрос находится на особом контроле. Предприятие принимает все меры по поиску водителей. Поданы заявки в Центр занятости населения, регулярно даются объявления.
Управление транспорта и дорожного строительства Таганрога на постоянной основе проводит проверки работы водителей автобусов на линии, в том числе и маршрутов №№ 6В, 6 и 60. На основании проверок составляются акты, собирается доказательная база для применения штрафных санкций и направления претензий, – отметила Елена Самиздран.
Напоминаем, что движение транспорта в режиме реального времени можно отследить в сервисах 2ГИС и Яндекс Карты.
При выявлении нарушений в работе транспорта жители города могут обратиться в управление транспорта и дорожного строительства администрации Таганрога по телефону: 8 (8634) 361-293.
Фото из архива (ttransport.ru), видео администрации Таганрога.
Уважаемая Администрация! Не смешите Таганрожцев! Все водители, у частных перевозчиков, получают зарплату с выручки, т.е. сколько заработал, затем отдал хозяину, а что осталось — себе. Вы это, прекрасно знаете! Поэтому, вы даже бомжей не найдёте на убыточные маршруты!!! Платите зарплату водителям не зависимо от выручки, как вы договоритесь с частниками — это ваша головная боль! И пустите, наконец троллейбусы!!! Иначе, эта, ваша схема развалится, с оглушительным треском, от электробусов!