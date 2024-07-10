В Таганроге презентовали социальный турпроект «Гостеприимный город для всех»

В Таганроге, на территории парка культуры и отдыха имени М. Горького, состоялось торжественное открытие социального проекта «Гостеприимный город для всех», инициированного государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Цель проекта — тестирование городских туристических маршрутов с точки зрения их доступности для разных категорий людей. Непосредственными участниками проекта стали несколько команд: многодетные семьи, граждане «серебряного возраста», люди с особенностями здоровья и инвалиды.

С приветственным словом к участникам обратилась начальник управления по развитию туризма и внешних связей администрации Елена Поляниченко. Она отметила значимость проекта как для повышения доступности городской среды, так и для сохранения традиционных семейных ценностей.

Начальник электрического цеха АО «Таганрогский металлургический завод» Александр Цветков также приветствовал присутствующих и вручил каждому участнику памятные подарки.

После интерактивной части мероприятия команды совместно с волонтерами гостеприимства и «Движения Первых» проследовали по трем заранее разработанным туристическим маршрутам по исторической части города. На каждом была организована тематическая экскурсия при поддержке городских туристских информационных центров ООО «АВИА-СИТИ», ООО «Судаков Тревел», а также — индивидуальных экскурсоводов.

«Благодарю за помощь в проведении этого мероприятия предприятие «ТАГМЕТ». И, конечно, наших волонтеров гостеприимства и ребят из организации «Движение первых». С их помощью в цифровой сервис Яндекса внесена недостающая информация о доступности туристических объектов для маломобильных групп населения. В скором времени эта информация появится на цифровой платформе городских карт», — отметил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Фото Сергея Плишенко и администрации Таганрога