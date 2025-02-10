В Таганроге превращает фантастику в реальность Передовая инженерная школа

В Таганроге ЮФУ представил журналистам новые лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) и студенческое конструкторское бюро «Компьютерное инновационное творчество» (СКБ «КИТ»).

Южный федеральный университет организовал пресс-тур в Таганрог, где представители областных и федеральных СМИ увидели новые современные лаборатории Передовой инженерной школы «Инженерия киберплатформ» и СКБ «КИТ».

В структуре Южного федерального университета в Таганроге с 2022 года успешно функционирует ПИШ «Инженерия киберплатформ», где обучаются свыше 600 человек. В рамках пресс-тура приезжие журналисты посетили высокотехнологичные лаборатории Школы и узнали о проектах, над которыми трудятся инженеры будущего.

«Умная» фабрика ориентирована на разработку технологий в области микроэлектроники и фотоники, создание прототипов преобразователей энергии, элементной базы для квантовых коммуникаций и вычислений. О работе фабрики рассказал её руководитель доцент Олег Ильин.

С лабораторией проектирования бортовых систем робототехнических комплексов ПИШ ЮФУ гостей познакомил её руководитель Владислав Хворост. Цель этой лаборатории – выполнение наукоемких работ в интересах индустриальных партнеров и усиление востребованных промышленностью компетенций студентов ПИШ ЮФУ в области проектирования, алгоритмического и программного обеспечения, прототипирования, информационной защиты бортовых систем робототехнических комплексов, а также развитие соревновательной робототехники.

Целью лаборатории агродронов ПИШ ЮФУ является выполнение наукоемких работ в интересах индустриальных партнеров, связанных с сельским хозяйством, и развитие востребованных агропромышленностью компетенций студентов ПИШ ЮФУ в области алгоритмического и программного обеспечения, автономных групп беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сельскохозяйственного назначения. Руководитель дивизиона «Киберфизические платформы» ПИШ ЮФУ профессор Михаил Медведев рассказал, что БПЛА весьма эффективны для нанесения средств защиты растений на поверхность почвенного покрова, мониторинга сельскохозяйственных полей и многого другого.

Студенческое конструкторское бюро «Компьютерное инновационное творчество» (СКБ «КИТ») создано на базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ) ЮФУ с целью развития технического творчества обучающихся. Здесь студенты создают реальные технологические проекты под руководством наставников из университета и бизнеса. Руководитель СКБ Владимир Кутковой подчеркнул, что помимо этого «КИТ» позволяет молодым разработчикам и инженерам найти команду единомышленников, получить доступ к современному оборудованию, а также познакомиться с будущими работодателями. Студенты и сотрудники участвуют в реализации проектов и различных мероприятиях, таких как выставки изобретений, проектно-инвестиционные сессии, хакатоны.

Проект «Передовые инженерные школы (ПИШ)» является частью государственной стратегии по развитию инженерного образования и технологического лидерства России. Он направлен на создание современных образовательных программ, которые соответствуют вызовам цифровой экономики и потребностям высокотехнологичных отраслей промышленности.

ПИШ «Инженерия киберплатформ» ЮФУ готовит инженеров, которые не только обладают глубокими техническими знаниями, но и способны адаптироваться к быстро меняющимся условиям, внедрять инновации и решать глобальные задачи. Это делает выпускников университета востребованными специалистами по всей России.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошла конференция Ассоциации ученических научных обществ.

Тимур ПАЦЮК

Фото Никиты Севастьянова