В Таганроге прекрасная магнолия расцвела в саду музея

В саду музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» расцвела магнолия. Фото прекрасных цветов южного растения сотрудники учреждения разместили на своей страничке ВКонтакте.

Среди жителей города сразу появилось множество желающих поближе рассмотреть это чудо. Но придется потерпеть до тех пор, пока музейный сад полностью преобразится в стиле модерн под стать чудесному дому Шаронова, в котором расположен музей.

Мы всегда рады гостям, но на этот раз просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Дело в том, что наш музейный сад пока закрыт для посещений. Ведь он находится на самом первом этапе своей реконструкции, — пояснили в музее.

И рассказали, какие преобразования сейчас происходят в музейном саду. Бывший дом Шаронова построен в 1912 году и является ярким образцом национально-романтического варианта модерна. Его яркий и живописный облик привлекает к себе внимание благодаря необычному силуэту и использованию фасадной майолики.

В эпоху модерна оформлению придомовой территории уделялось огромное внимание. Это пространство являлось неотъемлемой частью архитектурной композиции здания и трактовалось как открытая комната, примыкающая к дому. Своеобразная «экспансия» интерьера в экстерьер была яркой характерной чертой оформления приусадебных участков начала XX века.

Мы уже несколько лет идем к осуществлению нашей заветной мечты: благоустроить прилегающую к музею территорию в духе модерна. В этом нам помогает ландшафтный дизайнер Анна Грин, благодаря которой уже высажены деревья и кустарники, которые традиционно ассоциируются с эпохой «арт-нуво». Звёздчатая магнолия (стеллата) высажена 2,5 года назад и уже третью весну радует своим цветением, — пояснили сотрудники музея.

Звездочная магнолия цветёт крупными белыми цветами еще до распускания листьев. Прошлой осенью в саду было посажено еще несколько магнолий Кобуса и целый ряд других, не менее интересных растений.

Вот как Анна Грин описывает идею, которая легла в основу проекта озеленения: «Основная идея сада при доме Шаронова – тема любимой дочери-невесты, не обретшей счастья в этом доме, построенном в качестве приданого. Скоротечное и раннее цветение нежных магнолий… Рябины Кёне с белыми, как платье невесты, ягодами и алыми, как девичий румянец, листьями… Обязательный цветник в стиле модерн со старинными сортами многолетних мальв…»

Сейчас сотрудники музея просят таганрожцев набраться терпения. Они уверены, что уже через пару сезонов будут радовать горожан увлекательными экскурсиями в музейном саду в стиле модерн.

Фото ВКонтакте музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»