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В Таганроге поздравили предпринимателей и наградили победителей конкурса молодежных бизнес-проектов

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Сегодня, 24 мая, во Дворце Алфераки Таганрога состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства.

#Бизнес

Отметим, что в сфере малого и среднего бизнеса Таганрога занято более 57 тысяч человек. Более трети доходов местного бюджета формируется за счет успешной деятельности предпринимателей. Местные предприятия активно участвуют в различных общественных и социальных инициативах, способствуя развитию города.

Сегодня в двусветном зале Дворца Алфераки собрались представители предпринимательского сообщества Таганрога, члены Совета по предпринимательству, Молодежного совета по предпринимательству, а также участники конкурса молодежных бизнес-проектов.

Поздравить их пришли глава администрации Таганрога Андрей Фатеев,  депутат городской Думы Владимир Лаптев, старший научный сотрудник Центра научных исследований «Инструментальные, математические и интеллектуальные средства в экономике» ЮФУ Мария Степанова и другие.

Развитие предпринимательства — одна из ключевых задач Таганрога. В городе работают более 3,5 тысячи малых и средних предприятий и более 9 тысяч индивидуальных предпринимателей. Только с начала 2024 года численность индивидуальных предпринимателей увеличилась на 232 человека. Это хороший показатель, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Глава администрации пожелал предпринимателям крепкого здоровья, надежных партнёров, успехов во всех начинаниях, настойчивости на пути реализации новых проектов и планов на благо родного Таганрога.

Также на мероприятии были подведены итоги молодежных бизнес-проектов. В этом году в нем приняли участие 40 молодых таганрожцев.

Третье место с проектом «Производство брусчатки из пластиковых отходов» заняли Валерия Бибикова и Алина Манзюк, студенты второго курса ТИУЭ.

Второе место досталось Владимиру Семенову, студенту ИКТиИБ ЮФУ за проект «Программно-аппаратный комплекс анализа дорожного покрытия».

Победителем конкурса также стал студент ЮФУ, магистрант Владислав Самчинский, с проектом «Интеллектуальная автономная метеостанция сельскохозяйственного назначения».

Фото Анатолия Ивашова

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Дворец Алфераки праздник предпринимательство
Таганрогская правда
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