В Таганроге появилась уникальная «Живая библиотека»

20 ноября в Таганроге в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова состоялась презентация интерактивного образовательного проекта «Живая библиотека» – победителя второго грантового конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив.

Проект ориентирован в первую очередь на подростков и молодежь, поэтому на его презентацию были приглашены студенты Таганрогского механического колледжа и Таганрогского института управления и экономики. Как сообщила в своем выступлении депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы г. Таганрога Татьяна Михеева, уникальность проекта «Живая библиотека» — в сближении прошлого и настоящего с помощью применения новых форм и методов, визуальных и мультимедийных технологий. В рамках проекта приобретено интерактивное оборудование, витрины для музейной экспозиции, мольберты для постеров, а также выполнены полиграфические работы по оформлению маршрута экскурсии и музейной экспозиции.

Проект включает интерактивную экскурсию по библиотеке, музейную экспозицию «Свидетели истории Таганрога», квест «По следам тайн и загадок городской библиотеки», мастер-класс по оцифровке старинных газет и краеведческие уроки с использованием мультимедийных технологий.

Экскурсия строится в форме интерактивного взаимодействия с аудиторией, в ней впервые будут задействованы электронные ресурсы, которые невозможно показать классическими средствами, например – оцифрованные копии краеведческих изданий. Маршрут экскурсии иллюстрируется постерами с QR-кодом для перехода на сайт библиотеки «Городъ Таганрогъ» (http://www.taganrog-gorod.ru).

Музейная экспозиция «Свидетели истории Таганрога» позволит посетителям почувствовать связь поколений, не только зрительно, но и тактильно знакомясь с предметами выставки. Для молодежи в рамках проекта разработан квест «По следам тайн и загадок городской библиотеки».

Основные партнеры проекта — отдел «Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника, Таганрогский филиал государственного архива Ростовской области и ООО «АВИА-СИТИ».

Татьяна Михеева также напомнила о том, что наш город в последние годы развивается как туристический центр. И выразила надежду на то, что «Живая библиотека» войдет в таганрогские туристические маршруты и привлечет не только таганрожцев, но и гостей.

Заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева отметила, что, начиная с самого первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, осуществляющего поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, Таганрог занимает весьма достойное место среди победителей. В 2024 году этом Фондом были поддержаны сразу 4 грантовые заявки, поступившие из нашего города. К слову, одна из наших заявок, причем заявка именно Чеховской библиотеки, была поддержана Министерством культуры Ростовской области.

Ирина Валериевна Голубева поблагодарила Татьяну Алексеевну Михееву и весь возглавляемый ею коллектив за высокий уровень профессионализма, инициативу, неравнодушие и творческий подход к своей работе. И пожелала библиотечным сотрудникам новых успехов, новых идей и новых побед.

Директор Таганрогского филиала ГАРО (Государственного архива Ростовской области) Инна Новожилова в своем выступлении коснулась триединства библиотека-музей-архив.

— Считается, что мы архаичны, закрыты, — посетовала Инна Олеговна. – Но благодаря проекту «Живая библиотека» мы стали более доступны для массового посетителя.

Заведующая отделом «Центр краеведческой информации» библиотеки им. А.П. Чехова Елена Духанова, рассказывая о проекте в целом и, в частности, о создании музейной экспозиции «Свидетели истории Таганрога», среди других благотворителей назвала таганрогского краеведа Сергея Ракочего, который передал в дар библиотеке свой Почетный знак им. А.Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики».

Тут же такими же знаками были награждены еще два наших земляка – сценарист Юрий Лаптев и режиссер и оператор Андрей Русских – за создание документального фильма «Александр Лакиер».

Проект «Живая библиотека» вышел в свет, начал свою жизнь. Мероприятия проекта до 1 апреля 2025 года по предварительной записи будут проводиться бесплатно, в дальнейшем станут доступны по «Пушкинской карте».

Антон Словаков

Фото Анатолия Ивашова