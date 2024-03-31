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В Таганроге потушили пожар в садовом товариществе

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Вчера, 30 марта, в СНТ «Радуга» в Таганроге на площади 30 кв. метров горел мусор.

Новости Таганрога

Сигнал о возгорании мусора на 8-й аллее (район участка № 60) садового товарищества поступил в 16.38. С огнем пожарные справились за несколько минут — на месте работа одна автоцистерна.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели напоминают, что начинается дачный сезон, который не обходится без уборки прошлогодней сухой травы и мусора.

Большинство дачников доверяют уборку огню, что часто  приводит к плачевным результатам: сухая трава, вспыхивая, может легко переброситься на соседние дома, строения или деревья и привести к пожару не только дачного участка, но и лесов. Самостоятельно потушить стихию практически невозможно.

Прежде чем сжигать мусор или траву, их необходимо собрать в кучу и вывезти на безопасное место вдали от строений, а затем окопать. Не рекомендуется сжигать мусор в ветреную погоду, — советуют в МЧС.

Ранее мы рассказывали, что 27 марта под Таганрогом сгорел дом из-за неисправного обогревателя.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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